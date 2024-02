Rambus Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Aktienkurs von Rambus hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 76,5 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 3873,34 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Rambus im Branchenvergleich eine Underperformance von -3796,84 Prozent aufweist. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 576,06 Prozent, wobei Rambus um 499,56 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten Rambus 4-mal die Einschätzung "Gut", 0-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Für den aktuellen Kurs von 56,09 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 14,1 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 64 USD. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Schlecht". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Rambus-Aktie von 56,09 USD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 60,26 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (66,17 USD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Rambus-Aktie somit auch für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.