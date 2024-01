Rambus Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rambus bei 30, was bedeutet, dass die Börse 30,75 Euro für jeden Euro Gewinn von Rambus zahlt. Dies ist 56 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", der momentan bei 70 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Rambus 4-mal die Einschätzung "Gut", 0-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Rambus, aber die Analysten erwarten eine Entwicklung von -1,92 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 64 USD, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite von Rambus beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) liegt und daher von unseren Analysten als "Neutral" bewertet wird.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Rambus-Aktie daher ein "Gut"-Rating.