Rambus Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Rambus-Aktie weist im Vergleich zu anderen Aktien in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche eine unterdurchschnittliche Dividendenrendite auf. Mit 0 Prozent liegt sie 2,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Rambus-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Rambus-Aktie eine Performance von 76,5 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um 3927,23 Prozent, was bedeutet, dass die Rambus-Aktie eine Underperformance von -3850,73 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite mit 503,62 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rambus-Aktie bei 60,34 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 56,31 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -6,68 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt mit einem Stand von 65,82 USD um -14,45 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.

Analysten sind langfristig optimistisch und geben der Rambus-Aktie die Einschätzung "Gut". Insgesamt liegen 4 Bewertungen von Analysten als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" vor. Auch das Kursziel der Analysten liegt bei 64 USD, was eine zukünftige Performance von 13,66 Prozent für die Aktie bedeuten würde. Daher wird die Gesamteinschätzung der Analysten als "Gut" bewertet.