Rambus Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Rambus. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 39,06 Punkte, was bedeutet, dass Rambus momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 60,72, dass Rambus weder überkauft noch überverkauft ist, und somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Rambus daher als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Rambus gesprochen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Rambus beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -2,06 Prozent zum Branchendurchschnitt "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" ergibt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Rambus daher als "Schlecht".

Aus den letzten zwölf Monaten liegen für Rambus 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 64 USD. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung, da die Aktie um 14,1 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhält die Rambus-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.