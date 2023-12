Rambus Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Rambus-Aktie beträgt aktuell 44. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 48,72 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Anleger diskutierten verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Rambus. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf den Branchenvergleich Aktienkurs hat die Rambus-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 82,51 Prozent erzielt, was 75,01 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Rendite sogar um 57,47 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +19,05 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Rambus-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 63,3 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.