Ralph Lauren Aktie: Das war ja klar …

Die technische Analyse der Ralph Lauren-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit um 12,26 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) von 145,3 USD befindet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Im Vergleich dazu liegt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, bei +20,57 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung auf dieser Basis führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Ralph Lauren liegt derzeit bei 51,73 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt mit einem Wert von 31,79 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Ralph Lauren mit 2,73 % eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (15,41 %) auf, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung und die Diskussionsstärke für Ralph Lauren in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

