Ralph Lauren Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Dividendenrendite von Ralph Lauren liegt derzeit bei 2,15 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,37 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -1,22 Prozent im Vergleich zur Branche, wodurch die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine negative Stimmung und Einschätzungen zu Ralph Lauren wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen und auch die angesprochenen Themen rund um den Wert sind überwiegend negativ. Auf dieser Grundlage erhält das Unternehmen von der Redaktion die Einstufung als "Schlecht" Aktie, da auch vier Handelssignale auf eine negative Entwicklung hinweisen.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Ralph Lauren eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 134,53 USD, während der Kurs der Aktie bei 182,88 USD liegt, was einer Abweichung von +35,94 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 167,78 USD zeigt eine Abweichung von +9 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Aktie führt.

Die Aktie von Ralph Lauren erhält auf Basis des Relative Strength-Index eine "Neutral"-Empfehlung. Der RSI7-Wert liegt bei 48,18 und der RSI25-Wert bei 48,2, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.