Rallye voraus? Investoren gewinnen etwas Mut

Investoren gewinnen wieder etwas Mut, was durchaus eine Rallye oder zumindest eine Aufwärtsbewegung bedeuten könnte. In der Tat haben wir zuletzt gesehen, dass die Aktienkurse leicht gestiegen sind. Übersetzt heißt das natürlich, dass es Cash gegeben hat, das in Aktien geflossen ist.

Allerdings bedingt das eine im Moment das andere. Rückschlüsse auf die kurzfristige oder auch mittelfristige Zukunft müssen nicht unbedingt zutreffend sein. Trotzdem: Investoren gewannen zumindest Mut. Ob das eine Rallye zumindest möglich macht?

Investoren kaufen wieder: Woher kommt der Mut?

Wie die Bank of America mit Blick auf eine Woche bis hin zum 17. August herausgefunden hat, gibt es weitere Mittelzuflüsse. Oder gab es zumindest. So hätten Fonds ein Volumen von 7,9 Mrd. US-Dollar neu erhalten, Aktien hingegen 9,2 Mrd. US-Dollar. Und außerdem hätten Anleihen ein weiteres Volumen von 500 Mio. US-Dollar gesehen. Der Abzug von Mitteln habe hingegen bei 5 Mrd. US-Dollar gelegen.

Ist das ein Indikator dafür, dass die Rallye kommt? Nein, nicht zwangsläufig. Es zeigt lediglich, dass Investoren wieder etwas mehr Mut haben. Die Bank of America titelt jedenfalls weiter, dass die Anleger auch die Fed mit ihrer expansiven Zinspolitik nicht fürchten würden. Latent lese ich hier ebenfalls heraus, dass das nicht nur primär eine Chance ist, sondern auch ein Risiko für die Aktienmärkte sein kann. Möglich erscheint auch das. Mut ist schließlich ein neuer Nährboden für ein Quäntchen Ernüchterung.

Insofern können wir im Moment bloß sagen, dass sich die Ausgangslage etwas verändert. Investoren verkaufen jedenfalls nicht nur, sondern haben den Mut, auch mal wieder Positionen einzugehen oder zu erweitern. In Anbetracht von Problemen wie der Inflation ist das nicht verwunderlich. Trotzdem: Es kann eben auch ein guter Indikator sein. Wer weiß.

Es ist vor allem eines: Nur ein Indikator

Trotzdem wittert der Fool, dass es sich hierbei bloß um einen Indikator handelt. Investoren können heute neuen Mut gefasst haben, in der nächsten Woche sieht es womöglich bereits anders aus. Insofern ist es sogar lediglich ein Anzeiger, den man mit etwas mehr Vorsicht genießen sollte.

Eine Rallye muss daraufhin jedenfalls nicht folgen. Das ist mein Key-Take-Away-Part im Moment: Vieles ist möglich. Aber auch das Gegenteil.

Der Artikel Rallye voraus? Investoren gewinnen etwas Mut ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. Bank of America ist ein Werbepartner von The Ascent, einem Unternehmen von Motley Fool. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022