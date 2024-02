Rallye Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Aktuell weist der Rallye-RSI einen Wert von 73,79 auf, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,25, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Rallye. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,41 EUR für die Rallye-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,1004 EUR, was einen Unterschied von -75,51 Prozent darstellt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich anhand unserer Analyse starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Rallye jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

