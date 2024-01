Rallybio Corporation Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Rallybio im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in dieser Zeit vor allem mit den positiven Themen rund um Rallybio, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Rallybio-Aktie hat einen Wert von 93, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu wird der RSI auf 25-Tage Basis mit einem Wert von 62,5 eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Rallybio.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" für Rallybio vergeben, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Bezüglich des aktuellen Kurses von 2 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 966,67 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 21,33 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Stimmung und Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat sich für Rallybio in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.