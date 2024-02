Rallybio Corporation Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die Aktie von Rallybio wird derzeit von Analysten positiv bewertet. Im letzten Jahr wurden 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 17,5 USD, was einem Aufwärtspotential von 872,22 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rallybio-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage Basis zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Rallybio.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rallybio bei 4,23 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,8 USD hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 1,96 USD, was einem Abstand von -8,16 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auch aus dieser Sicht ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Rallybio festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Rallybio-Aktie basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.