Rallybio Corporation Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Rallybio-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4,07 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 1,87 USD, was einem Unterschied von -54,05 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Dabei wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, für den ein Wert von 1,81 USD festgestellt wurde. Dieser liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten schätzen die Aktie von Rallybio langfristig als "Gut" ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Diese setzen sich aus 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 17,5 USD, was einer Erwartung von 835,83 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen, der aktuell bei 76,12 liegt und somit als überkauft eingestuft wird. Die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 40, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Rallybio. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Rallybio war unwesentlich mehr oder weniger als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Rallybio-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse, den Analysteneinschätzungen, dem RSI und dem Sentiment in den sozialen Medien.