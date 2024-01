Rakuten Group Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "Rakuten":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Rakuten eingestellt waren. Es gab 13 positive und nur einen negativen Tag. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Rakuten daher eine "Gut"-Einschätzung. Optimierungsprogramme haben in dieser Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils positiv waren. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer positiven Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Rakuten von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Der Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Rakuten auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Rakuten war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insofern erhält die Aktie von Rakuten bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,37 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Rakuten damit 13,39 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 13,44 Prozent. Rakuten liegt aktuell 8,07 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Rakuten liegt bei 17,81, was als überverkauft betrachtet wird und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 31, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Rakuten daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".