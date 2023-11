Rakuten Group Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Rakuten":

Die Aktie von Rakuten bietet derzeit keine Dividende und weist damit eine Dividendenrendite von 0% auf, was 2,4 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Rakuten ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen überwogen dabei insbesondere positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 7 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Internet & Katalog Einzelhandel) ist Rakuten unserer Meinung nach unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 57,73 liegt, während das Branchen-KGV bei 69,19 liegt. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Rakuten-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -10,73% erzielt, was 30,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 14,05%, wobei Rakuten aktuell 24,78% unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.