Rakuten Group Aktie: Grund zur Freude?

Die Rakuten-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 18,02 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 4 JPY, was einem Unterschied von -77,8 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,82 JPY, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs ähnlich hoch (+4,71 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Rakuten ist jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Rakuten zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis "Neutral"-Bewertungen, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls positive Signale, da ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend ergibt sich aus der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten eine insgesamt positive Bewertung für die Rakuten-Aktie.