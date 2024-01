Rakus Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum kann eine entsprechende Aussage getroffen werden. Betrachten wir den RSI für die Rakus-Aktie in den letzten 7 Tagen: Der aktuelle Wert beträgt 27, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass Rakus weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird für den RSI25 eine "Neutral"-Einstufung vergeben. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Rakus somit ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rakus-Aktie derzeit bei 2235,02 JPY liegt, während der aktuelle Kurs 2612,5 JPY beträgt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +16,89 Prozent im Vergleich zum GD200 und einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2357,18 JPY, was einer Distanz von +10,83 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Rakus eher neutral diskutiert. An einzelnen Tagen überwog die negative Kommunikation, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Daher erhält Rakus auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz um Rakus über einen längeren Zeitraum zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine nur geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate.

Insgesamt ergibt sich damit für Rakus eine Mischung aus Bewertungen, darunter "Gut", "Neutral" und "Schlecht", basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.