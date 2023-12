Rakus Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Einfluss von Sentiment und Buzz im Internet auf Aktien wird immer wichtiger. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsveränderungen können zu neuen Einschätzungen führen. Bei Rakus wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in letzter Zeit weitgehend unverändert, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 2201,1 JPY für den Schlusskurs der Rakus-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2639 JPY, was einer Abweichung von +19,89 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt führt zu einer positiven Bewertung, da der letzte Schlusskurs mit 2259,28 JPY über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung neutral war, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen zu Rakus aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Rakus liegt bei 12,34 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führt jedoch zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt erhält Rakus positive Bewertungen in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien, die technische Analyse und den RSI. Dies spiegelt sich in der Gesamtbewertung "Gut" wider.