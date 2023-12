Rakus Aktie: Was könnte passieren?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse von Rakus wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings haben Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Rakus diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität rund um Rakus ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso gibt es kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Rakus-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2191,69 JPY, wobei der letzte Schlusskurs bei 2626 JPY liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Rakus ergibt die Analyse auf 7- und 25-Tage-Basis, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Rakus eine positive Bewertung aufgrund der Stimmung der Anleger, der technischen Analyse und des RSI.