Rakus Aktie: Hammer Entwicklung!

In den letzten Wochen gab es bei Rakus keine signifikante Veränderung in der Stimmung und dem Buzz. Das Stimmungsbild bleibt neutral, da keine auffälligen Tendenzen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vergeben wird.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war jedoch überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Daher erhält die Aktie insgesamt eine positive Bewertung von "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rakus-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 52 und zeigt somit eine neutrale Bewertung an. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 48,56 führt zu einer neutralen Bewertung. Damit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für Rakus nach dem RSI.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Rakus bei 2303,81 JPY verläuft und die Aktie damit als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2461 JPY, was einem Abstand von +6,82 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 2492,47 JPY, was einer Differenz von -1,26 Prozent und somit einem neutralen Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse eine positive Bewertung von "Gut" für Rakus.