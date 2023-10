Raketeneinschlag in Krankenhaus: Israels Präsident kritisiert Medien

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Präsident Izchak Herzog hat Medien kritisiert, die in ihrer Berichterstattung Israel für einen Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen verantwortlich machen. "Schande über die Medien, die die Lügen der Hamas und des Islamischen Dschihad schlucken und eine Blutverleumdung des 21. Jahrhunderts rund um den Globus verbreiten", teilte Herzog am Dienstag auf X, ehemals Twitter, mit. "Eine Rakete des Islamischen Dschihad hat viele Palästinenser in einem Krankenhaus in Gaza getötet - einem Ort, an dem Leben gerettet werden sollten." Die militante Palästinenserorganisation verübt neben der im Gazastreifen herrschenden Hamas regelmäßig Raketenangriffe auf Israel.

Zuvor hatte das der islamistischen Hamas unterstellte Gesundheitsministerium im Gazastreifen mitgeteilt, dass bei einem israelischen Luftangriff auf die Klinik "mehrere Hundert" Menschen getötet und verletzt worden seien. Eine genaue Zahl nannte das Ministerium nicht. In einer Mitteilung des israelischen Militärs hieß es hingegen, erste Informationen deuteten darauf hin, dass "der Islamische Dschihad für den fehlgeschlagenen Raketenabschuss verantwortlich ist". Unabhängig waren die Angaben nicht zu überprüfen./stz/DP/he