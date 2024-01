Raketech Holding Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die technische Analyse der Raketech-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 18,19 SEK liegt. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 18,4 SEK verzeichnet, was einem Unterschied von +1,15 Prozent entspricht, und somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt.

Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt betrachtet. Dieser liegt aktuell bei 17,01 SEK, was über dem letzten Schlusskurs (+8,17 Prozent) liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Raketech also für die einfache Charttechnik mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt momentan 26,92 Punkte, was darauf hinweist, dass Raketech überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 27,16, dass die Aktie überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Raketech in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was der Aktie die Einschätzung "Gut" einbringt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Raketech.