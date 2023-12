Raiz Invest Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Es setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und zeigt, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Für die Raiz Invest-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI-Wert von 50 ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Raiz Invest-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Raiz Invest. Der GD200-Kurswert liegt bei 0,41 AUD, während der Aktienkurs bei 0,4 AUD um -2,44 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der GD50-Kurswert von 0,41 AUD führt zu einer Abweichung von -2,44 Prozent und somit zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes für Raiz Invest beobachtet werden, was zu einer Bewertung mit "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen. Dies spiegelt sich in einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Messung der Anleger-Stimmung wider.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Raiz Invest-Aktie basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, dem Sentiment und der Anleger-Stimmung.