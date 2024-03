Raiz Invest Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Dadurch kann er anzeigen, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Für die Raiz Invest-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 44, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Ebenso verhält es sich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 48,78 liegt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Raiz Invest besonders positiv diskutiert, mit fünf Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger zeigen insgesamt ein positives Interesse, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet spielt eine Rolle. Die Aktivität bezüglich Raiz Invest wurde als unterdurchschnittlich bewertet, ebenso wie die Rate der Stimmungsänderung, die negativ ausfiel. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Raiz Invest bei 0,41 AUD liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Abstand zum Aktienkurs beträgt -3,66 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,38 AUD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.