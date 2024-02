Raisio Oyj Vaihto-osake, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Huazhu Group":

Die finnische Firma Raisio wird derzeit mit einer neutralen Bewertung für ihre Dividendenpolitik bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt 3, was einer negativen Differenz von -0,36 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Raisio zeigt eine Ausprägung von 39,34, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,31, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Raisio-Aktie als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich mit -5,42 Prozent unter dem GD200 (2,03 EUR) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1,99 EUR auf, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Raisio ist größtenteils positiv, basierend auf den Kommentaren und Themen in sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Raisio in Bezug auf Dividendenpolitik und technische Analyse neutral bewertet wird, während die Stimmung der Anleger als positiv eingestuft wird.