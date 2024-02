Raisio Oyj Vaihto-osake Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Raisio-Aktie hat in der technischen Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs von 2,04 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs bei 1,888 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -7,45 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2 EUR, was einem Abstand von -5,6 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 17, was bedeutet, dass die Börse 17 Euro für jeden Euro Gewinn von Raisio zahlt. Dieser Wert liegt 28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 23 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Raisio beträgt derzeit 74,78 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,37, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Raisio eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, weshalb die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" führt.