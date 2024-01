Raisio Oyj Vaihto-osake Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Raisio liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 18,31 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Raisio-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Raisio in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Raisio bei 16,37, was unter dem Branchendurchschnitt von 36,23 liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Raisio zeigt keine starken positiven oder negativen Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien. Ebenso gab es in den vergangenen Tagen weder stark positive noch negative Themen rund um Raisio, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.