Raisio Oyj Vaihto-osake Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Raisio wird der 7-Tage-RSI momentan bei 29,23 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Raisio-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 58,1, was bedeutet, dass Raisio hier weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. In dieser Kategorie erhält Raisio eine "Gut"-Bewertung.

Bezüglich der Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Raisio aktuell 3,33 Prozent weniger als der Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel". Daher erhält Raisio eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird Raisio aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft, da das aktuelle KGV bei 17 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" im Durchschnitt ein KGV von 22 haben. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Diskussionen rund um Raisio auf Plattformen der sozialen Medien deuten derzeit auf überwiegend positive Meinungen hin, und in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dessen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Raisio bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet ist.