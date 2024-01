Raisio Oyj Vaihto-osake Aktie: Es gibt was neues!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Raisio-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Raisio-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 22,22 und ein Wert für den RSI25 von 42,26. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Raisio aktuell einen Wert von 4,08 Prozent, was leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,15%. Die Aktie bewegt sich in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt Raisio interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Raisio diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.