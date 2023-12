Raisecom Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, während 70 bis 100 als „überkauft“ gelten und dazwischen neutral ist. Der RSI von Raisecom liegt bei 35,58, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 35,88 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 13 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Raisecom gesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Gut" eingestuft.

Der gleitende Durchschnittskurs von Raisecom liegt derzeit bei 8,37 CNH, wobei der Aktienkurs selbst bei 10,15 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" aufgrund eines Abstands von +21,27 Prozent zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 8,81 CNH, was zu einem Abstand von +15,21 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Gut" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Raisecom eine Rendite von 56,05 Prozent auf, was mehr als 44 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kommunikationsausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 17,47 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Raisecom mit 38,57 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.