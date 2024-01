Raisecom Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Werkzeug der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Raisecom auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 48,91 Punkten, was bedeutet, dass Raisecom derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 55,1 eine "neutral" Bewertung für Raisecom an.

Ein weiterer wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie ist die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei der Bewertung werden die Diskussionsintensität (Häufigkeit der Meldungen) und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei Raisecom zeigt sich eine deutlich geringere Diskussionsintensität, was zu einer "schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen erfährt eine positive Änderung, was zu einer "gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Raisecom in den letzten 12 Monaten eine Performance von 56,05 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt nur um 20,71 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +35,34 Prozent im Branchenvergleich für Raisecom. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt Raisecom mit einer Rendite von 41,41 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einer "gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Raisecom derzeit bei 8,37 CNH, was zu einer "neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 7,98 CNH, was einen Abstand von -4,66 Prozent zur GD200-Linie bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Raisecom-Aktie mit einem Niveau von 8,81 CNH 9,42 Prozent unter dem GD50, was zu einem "schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine "neutral"-Einstufung für Raisecom.