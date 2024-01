Raisecom Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt werden. Raisecom wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des langfristigeren RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 48,39 Punkten, was bedeutet, dass die Raisecom-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 für Raisecom liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 59,35 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den Sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Raisecom eingestellt waren. Es gab neun positive Tage, einen negativen Tag und an vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat Raisecom eine Rendite von 56,05 Prozent erzielt, was mehr als 42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Kommunikationsausrüstung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 20,04 Prozent, was bedeutet, dass Raisecom mit 36 Prozent darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um Aktien wird anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität über Raisecom zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Raisecom weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Raisecom bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".