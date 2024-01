Rainbow Rare Earths Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rainbow Rare Earths-Aktie zeigt einen Wert von 77 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI für die letzten 25 Tage bei 68, was zu einer neutralen Einstufung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Rating für Rainbow Rare Earths auf Basis des RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich für Rainbow Rare Earths in den letzten Wochen kaum etwas verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Unsere Analysten haben zudem die Stimmung in den sozialen Medien rund um Rainbow Rare Earths untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut" erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 12,55 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 12 GBP liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 14,01 GBP, während der letzte Schlusskurs darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Rainbow Rare Earths auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.