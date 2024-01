Rainbow Rare Earths Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Aktienkurs von Rainbow Rare Earths hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" überdurchschnittlich gut entwickelt. Mit einer Rendite von 50 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 66 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche von -15,74 Prozent in den letzten 12 Monaten, liegt Rainbow Rare Earths mit 65,74 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine neutrale Bewertung, ebenso in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis für Rainbow Rare Earths liegt aktuell bei 80 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine schlechte Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Einstufung.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Rainbow Rare Earths-Aktie sind 2 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34 GBP festgelegt, was einem potenziellen Anstieg um 161,54 Prozent vom letzten Schlusskurs (13 GBP) aus bedeutet. Insgesamt erhält Rainbow Rare Earths somit ein positives "Gut"-Rating von den Analysten.