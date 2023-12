Rainbow Rare Earths Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Aktienkurs von Rainbow Rare Earths hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 50 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt um -16,32 Prozent gefallen, was Rainbow Rare Earths eine Outperformance von +66,32 Prozent beschert. Ebenso lag die mittlere Rendite des "Materialien"-Sektors bei -16,32 Prozent im letzten Jahr, wobei Rainbow Rare Earths mit einer Überperformance von 66,32 Prozent darüber lag. Diese starke Performance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für das Unternehmen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte unsere Analyse keine signifikanten Veränderungen für Rainbow Rare Earths in den letzten Wochen feststellen. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Gleiches gilt auch für die Diskussionsstärke in den sozialen Medien, wo in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Rainbow Rare Earths gemessen wurde. Auch hier wird dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung zugesprochen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Bewertung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Rainbow Rare Earths derzeit als überkauft eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 70,16 liegt. Beide Werte führen zu einem "Schlecht"-Rating für diesen Punkt unserer Analyse.

Die technische Analyse offenbart, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 12,44 GBP im Vergleich zum aktuellen Kurs (12,75 GBP) eine Abweichung von +2,49 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 14,4 GBP, so liegt der letzte Schlusskurs darunter (-11,46 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.