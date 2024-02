Rainbow Department Store Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz bei Rainbow Digital Commercial haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Dies spiegelt sich in einer Bewertung von "Schlecht" wider. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls leicht abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Rainbow Digital Commercial derzeit eine Rendite von 1,11 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,42 % liegt. Aufgrund dieser Differenz wird auch in diesem Bereich eine Bewertung von "Schlecht" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Rainbow Digital Commercial bei 4,74 CNH liegt, während die 200-Tage-Linie bei 5,76 CNH verläuft. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage mit 5,26 CNH unter dem aktuellen Kurs, was erneut zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen zu Rainbow Digital Commercial ist insgesamt neutral. Positive Themen wurden in den Diskussionen der letzten Tage jedoch besonders hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Basierend auf diesen Faktoren ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung von "Gut".