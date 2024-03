Rainbow Department Store Aktie: Das war abzusehen!

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Rainbow Digital Commercial in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Rainbow Digital Commercial-Aktie aktuell mit einem Wert von 23,08 überverkauft ist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Einstufung. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 60, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rainbow Digital Commercial-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 5,66 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 4,91 CNH liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -13,25 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 5,07 CNH, was zu einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (-3,16 Prozent) führt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt sich, dass die Rendite von Rainbow Digital Commercial mit -24,79 Prozent mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Multiline-Einzelhandel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -15,95 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei auch hier Rainbow Digital Commercial mit 8,84 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für die Aktie.