Rain Therapeutics-Anleger wird’s freuen!

Die Analystenbewertung der Rain Oncology-Aktie in den letzten zwölf Monaten ergab 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was insgesamt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 13,75 USD, was einem erwarteten Anstieg von 1045,83 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rain Oncology-Aktie zeigt, dass sie kurzfristig überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da hier weder überkauft noch überverkauft vorliegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet erhält die Rain Oncology-Aktie eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und es gibt kaum Veränderungen in der Stimmungsrate.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 2,67 USD liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,12 USD, was als positives Signal gewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich für die Rain Oncology-Aktie eine neutrale Gesamtbewertung.