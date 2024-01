Rain Therapeutics Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert der Rain Oncology bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 42, was auch als "Neutral" klassifiziert wird. Insgesamt ergibt sich damit für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4-mal eine positive Einschätzung für die Rain Oncology abgegeben und keineswegs eine negative Bewertung. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Für den aktuellen Kurs von 1,2 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 983,33 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 13 USD. Diese Entwicklung wird als positiv bewertet. Insgesamt ergibt sich damit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Rain Oncology-Aktie ein Durchschnitt von 2,49 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,2 USD, was einem Unterschied von -51,81 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 1,14 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+5,26 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Auch die Stimmung auf sozialen Plattformen ist positiv für die Rain Oncology. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung bezüglich der Stimmung führt. Insgesamt ergibt sich damit, dass die Rain Oncology in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.