Raily Aesthetic Medicine Intl Hldg Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Raily Aesthetic Medicine betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 44,83 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,85, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Raily Aesthetic Medicine wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Bei der technischen Analyse vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Raily Aesthetic Medicine-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,13 HKD mit dem aktuellen Kurs von 0,096 HKD. Dies ergibt eine Abweichung von -26,15 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 0,1 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-4 Prozent) liegt und damit zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Raily Aesthetic Medicine festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch negativen Themen, noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.