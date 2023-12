Raily Aesthetic Medicine Intl Hldg Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient der technischen Analyse. Bei der Bewertung von Raily Aesthetic Medicine wurde der RSI sowohl auf kurzfristiger Basis (7 Tage) als auch auf längerfristiger Basis (25 Tage) berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 55 Punkten, was bedeutet, dass die Raily Aesthetic Medicine-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Bei Raily Aesthetic Medicine zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und dem Buzz im Internet.

In den letzten zwei Wochen wurde Raily Aesthetic Medicine von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf neutral steht. Daher ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,14 HKD für den Schlusskurs der Raily Aesthetic Medicine-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,086 HKD, was einer Abweichung von -38,57 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von -14 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Raily Aesthetic Medicine daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.