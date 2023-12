Raily Aesthetic Medicine Intl Hldg Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

In den letzten zwei Wochen wurde Raily Aesthetic Medicine hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von Kommentaren und Äußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Raily Aesthetic Medicine liegt bei 43,75, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Raily Aesthetic Medicine in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festgestellt wurde.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Raily Aesthetic Medicine-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage lag bei 0,14 HKD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,092 HKD lag, was einem Unterschied von -34,29 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt deuten auf eine schlechte charttechnische Situation hin.

Insgesamt erhält Raily Aesthetic Medicine daher eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung und Sentiment, während die technische Analyse eine "Schlecht"-Bewertung ergibt.