Guangxi Guidong Electric Power Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guangxi Energy-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung, sowohl auf der Basis der letzten 7 Tage (Wert: 30) als auch auf der 25-Tage-Basis (Wert: 43,24). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Die Diskussionen im Internet haben zu einer positiven Stimmung in Bezug auf die Guangxi Energy-Aktie geführt. Die Diskussionen waren intensiv, und die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv. Daher wird die langfristige Stimmung als "gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor hat die Guangxi Energy-Aktie eine Rendite von 34,54 Prozent erzielt, was mehr als 36 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Stromversorger-Branche hat in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -1,03 Prozent erzielt, während Guangxi Energy eine Rendite von 35,57 Prozent erzielt hat. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "gut" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv gegenüber Guangxi Energy, mit zehn positiven und drei negativen Tagen. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse und den bestätigten Handelssignalen erhält Guangxi Energy daher eine insgesamt "gut" Bewertung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.