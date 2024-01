Raily Aesthetic Medicine Intl Hldg Aktie: Da kann man nur noch staunen

In den letzten zwei Wochen wurde die Raily Aesthetic Medicine von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass auch in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt lässt sich die Anleger-Stimmung daher als "Schlecht" einstufen.

Wenn es um die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses geht, kann man auf den Relative Strength Index (RSI) zurückgreifen. Für den Raily Aesthetic Medicine-RSI liegt die Ausprägung bei 53,13, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,32, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Neutral".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Raily Aesthetic Medicine-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,13 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,093 HKD weicht somit um -28,46 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,1 HKD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen hat sich nicht bedeutend verändert. Daher erhält die Raily Aesthetic Medicine-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft wird, während die Bewertung aus technischer Sicht "Neutral" ist.