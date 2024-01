Raiffeisen Bank ist zurück!

Die Raiffeisen Bank-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 14,3 EUR verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 18,57 EUR lag, was einer positiven Abweichung von +29,86 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (15,94 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +16,5 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Raiffeisen Bank-Aktie also eine positive Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen wurden 7 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Raiffeisen Bank-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis bei 14,72, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Raiffeisen Bank.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Raiffeisen Bank-Aktie bei 1,91, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 6,71 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung und einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.