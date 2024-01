Raiffeisen Bank ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Dana":

Die Raiffeisen Bank wird derzeit von Analysten als überverkauft eingestuft, basierend auf dem Relative Strength Index (RSI). Dieser Index misst das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert von 19,23 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft gilt. Eine Erweiterung des Zeitraums auf 25 Tage zeigt einen RSI-Wert von 21, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält die Raiffeisen Bank eine "Gut"-Einstufung auf Basis des RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Raiffeisen Bank derzeit mit 4,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,66 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche hat die Raiffeisen Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,54 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt bei 18,19 Prozent lag. Dies führt zu einer Underperformance von -2,65 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum gesamten "Finanzen"-Sektor lag die Performance der Raiffeisen Bank jedoch um 3,34 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Raiffeisen Bank diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Trotzdem haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält die Raiffeisen Bank auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.