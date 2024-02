Raiffeisen Bank Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Aktienkurs der Raiffeisen Bank hat in den letzten 12 Monaten eine sehr gute Performance gezeigt. Im Vergleich zum Durchschnitt der Finanzbranche liegt die Rendite der Aktie bei 15,54 Prozent, was mehr als 5 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Handelsbanken-Branche, die eine mittlere Rendite von 13,54 Prozent erzielt hat, liegt die Raiffeisen Bank mit 2 Prozent darüber. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt um 30,09 Prozent höher als der aktuelle Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +5,16 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Aufgrund dieser Daten erhält die Raiffeisen Bank-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine neutrale Einschätzung für die Aktie der Raiffeisen Bank. Der RSI7 liegt bei 40,35 und der RSI25 bei 50,69, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite der Raiffeisen Bank bei 4,32 %, was jedoch 1,5 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Dadurch wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet, da Anleger bei einer Investition in die Aktie eine geringere Rendite erzielen können.