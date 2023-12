Raiffeisen Bank Aktie: Das war abzusehen!

Die Raiffeisen Bank weist eine Dividendenrendite von 6,02 Prozent auf, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,72 Prozent liegt. Die Differenz von +0,29 Prozent zur Branche führt zu einer neutralen Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Raiffeisen Bank im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Handelsbanken"-Branche mit einem aktuellen KGV von 1 unterbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine positive Einschätzung von der Redaktion.

Bei der Betrachtung der durchschnittlichen Jahresperformance im Vergleich zum Sektor "Finanzen" erzielt die Raiffeisen Bank eine Rendite von 6,54 Prozent, was mehr als 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnet eine mittlere Rendite von 24,44 Prozent, was zu einer negativen Bewertung der Aktie in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Raiffeisen Bank-Aktie sowohl über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 200 Handelstagen (GD200) als auch des letzten 50 Handelstagen (GD50) liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung des Unternehmens aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält die Raiffeisen Bank somit eine neutrale Einschätzung für ihre Dividendenpolitik, eine positive Einschätzung aus fundamentalen Gesichtspunkten und eine negative Bewertung in Bezug auf die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr. Die einfache Charttechnik führt jedoch zu einer insgesamt positiven Bewertung des Unternehmens.