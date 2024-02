Raiffeisen Bank Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie der Raiffeisen Bank als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 beträgt der Wert 65,07, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 45,77 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bezüglich des Sentiments und Buzz wird die Aktie von Raiffeisen Bank aufgrund der geringen Diskussionsintensität und einer negativen Veränderung der Stimmungsrate als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse der Stimmung von Raiffeisen Bank auf sozialen Plattformen zeigt hingegen überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Dadurch erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Bei der Betrachtung von Handelssignalen ergibt sich jedoch eine "Schlecht"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Raiffeisen Bank in Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 2,14 deutlich günstiger als das Branchenmittel bewertet wird und daher unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 6,69, was einen Abstand von 68 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.