Raiffeisen Bank Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Werkzeug der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung zueinander. Wenn wir den RSI für Raiffeisen Bank betrachten, zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 65,07 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von Raiffeisen Bank liegt mit einem Wert von 45,77 im neutralen Bereich.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Raiffeisen Bank derzeit 2,14, was 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine positive Bewertung erhält.

In Bezug auf den Aktienkurs im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor weist Raiffeisen Bank eine Rendite von 15,54 Prozent auf, was mehr als 4 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, so liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Raiffeisen Bank derzeit bei 4, was eine negative Differenz von -1,36 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt und daher zu einer schlechten Bewertung führt.