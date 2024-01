Raiffeisen Bank Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

In den letzten 12 Monaten konnte die Raiffeisen Bank eine Performance von 15,54 Prozent verzeichnen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 22,04 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Raiffeisen Bank eine Underperformance von -6,5 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors lag bei 16,28 Prozent, wodurch die Raiffeisen Bank 0,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert bleibt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird die Aktie der Raiffeisen Bank in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen rund um die Raiffeisen Bank auf den Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend negative Meinungen geäußert, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt konnten in diesem Zeitraum acht Handelssignale ermittelt werden, davon 8 positive und 0 negative Signale. Basierend auf der Anlegerstimmung wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Raiffeisen Bank beträgt derzeit 4,32 Prozent, was 1,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 5,65) liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Raiffeisen Bank eine "Schlecht"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Raiffeisen Bank liegt bei 2,14, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,72 liegt. Diese Unterbewertung führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.